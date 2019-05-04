Yüzyılın ihanetinde tek devlet itirafı

Trump yönetiminin ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği Filistin’e dayatılan sözde barış planının detayları belli olmaya başladı.Ramazandan sonra kamuoyuna açıklanacağı duyurulan ihanet belgesinin mimarı olan ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, planın ayrıntılarına dair yaptığı ilk açıklamada ‘Filistin’in de devlet olduğu bir çözüm önermediklerini’ söyledi.

KUDÜS İŞGALİNİ MEŞRULAŞTIRACAK

Washington Enstitüsü’nde katıldığı bir etkinlikte konuşan Kushner, İsrail ile Filistin’in, iki ya da tek devletli çözümden farklı şeyler anladığı için, Trump’ın çözüm planında iki veya tek devletli diye spesifik bir ayrıma gidilmeyeceğini belirtti. “Eğer iki devletli çözümden biri İsrail diğeri de Filistin’i anlıyorsanız... Hayır, öyle bir şey demedik” ifadelerini kullanan Jared Kushner, üzerinde çalıştıkları çerçevenin gerçekçi ve iki tarafı da daha iyi bir noktaya taşıyacağını öne sürdü. ABD Başkanı’nın kendisini İsrail ile Filistin arasında çözüm bulmak için görevlendirildiğini aktaran Kushner, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ve Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanınmasını da ‘görülmesi gereken gerçekler’ diye tanımladı. ABD’li diplomat, “Başarısız olacaksak da daha öncekilerle aynı şekilde başarısız olmak istemiyoruz” ifadeleriyle amacının Kudüs işgalini meşrulaştırmak olduğunu ortaya koydu.

Ürdün ordusu “Hayır” için hazırlanıyor

Yüzyılın Anlaşması adı verilen ABD’nin Filistin’e yönelik ihanet planının açıklanmasına bir ay kala Ürdün ordusu askeri hazırlıklara hız verdi. Ülkenin resmi ajansı Petra’da yer alan haberde Ürdün ordusunun Filistin sınırında yığınak yapmaya başladığı belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada “Filistin devletinin meşruiyetini ve Filistinlilerin haklarını yok sayan bu anlaşmayı reddediyoruz. Bütün tehditlere karşı hazırlıklarımız son safhada” ifadelerine yer verilirken, teyakkuz emrinin bizzat Kral Abdullah tarafından verildiği vurgulandı.