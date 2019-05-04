24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yüzyılın ihanetinde tek devlet itirafı

ABD’nin Filistin’e dayattığı Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde barış planının mimarı Başkan Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner, ihanet belgesi hakkında ilk kez konuştu. Kushner, planın iki devletli çözümü içermediğini itiraf etti. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump yönetiminin ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği Filistin’e dayatılan sözde barış planının detayları belli olmaya başladı.Ramazandan sonra kamuoyuna açıklanacağı duyurulan ihanet belgesinin mimarı olan ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, planın ayrıntılarına dair yaptığı ilk açıklamada ‘Filistin’in de devlet olduğu bir çözüm önermediklerini’ söyledi. 

KUDÜS İŞGALİNİ MEŞRULAŞTIRACAK

Washington Enstitüsü’nde katıldığı bir etkinlikte konuşan Kushner, İsrail ile Filistin’in, iki ya da tek devletli çözümden farklı şeyler anladığı için, Trump’ın çözüm planında iki veya tek devletli diye spesifik bir ayrıma gidilmeyeceğini belirtti. “Eğer iki devletli çözümden biri İsrail diğeri de Filistin’i anlıyorsanız... Hayır, öyle bir şey demedik” ifadelerini kullanan Jared Kushner, üzerinde çalıştıkları çerçevenin gerçekçi ve iki tarafı da daha iyi bir noktaya taşıyacağını öne sürdü. ABD Başkanı’nın kendisini İsrail ile Filistin arasında çözüm bulmak için görevlendirildiğini aktaran Kushner, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ve Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanınmasını da ‘görülmesi gereken gerçekler’ diye tanımladı. ABD’li diplomat, “Başarısız olacaksak da daha öncekilerle aynı şekilde başarısız olmak istemiyoruz” ifadeleriyle amacının Kudüs işgalini meşrulaştırmak olduğunu ortaya koydu.

Ürdün ordusu “Hayır” için hazırlanıyor

Yüzyılın Anlaşması adı verilen ABD’nin Filistin’e yönelik ihanet planının açıklanmasına bir ay kala Ürdün ordusu askeri hazırlıklara hız verdi. Ülkenin resmi ajansı Petra’da yer alan haberde Ürdün ordusunun Filistin sınırında yığınak yapmaya başladığı belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada “Filistin devletinin meşruiyetini ve Filistinlilerin haklarını yok sayan bu anlaşmayı reddediyoruz. Bütün tehditlere karşı hazırlıklarımız son safhada” ifadelerine yer verilirken, teyakkuz emrinin bizzat Kral Abdullah tarafından verildiği vurgulandı. 

HDP´li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ile Rusya arasında 'ajan' krizi

ABD ile Rusya arasında 'ajan' krizi

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!

Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı

'Bununla uçak gemisi batırırız'

'Bununla uçak gemisi batırırız'

Hürmüz gerginliği: Kendisinden büyük tehditlere...

Hürmüz gerginliği: Kendisinden büyük tehditlere...

FETÖ'cü Ali Sipahi Brezilya'da sorgulandı

FETÖ'cü Ali Sipahi Brezilya'da sorgulandı

Fırat'ın doğusundaki 'kongre girişimi'ne tepki

Fırat'ın doğusundaki 'kongre girişimi'ne tepki
 

POPÜLER HABERLER

E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

İlk kez yenilebilir su tüketildi

İlk kez yenilebilir su tüketildi

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA