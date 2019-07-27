'Yüzyılın ihaneti'ne karşı Filistin ittifakı

İsrail’in Doğu Kudüs’te Ayrım Duvarı’nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakın olan Filistinlilere ait binaları ‘güvenlik bahanesiyle’ yıkması üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın işgalcilerle imzalanan tüm anlaşmaları askıya alması, geniş destek gördü. Filistinli direniş grupları, ‘doğru adım’ olarak nitelendirdikleri kararın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguladı ve bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için harekete geçti.

ULUSAL BİRLİK ZAMANI

Gazze’deki İslami direniş hareketi Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile tüm anlaşmaların askıya alınmasının Filistin davasının geçirdiği bu zor süreçle uyumlu olduğu bildirildi. Kararın doğru yönde atılan bir adım olduğu belirtilen açıklamada, “Halkımız, işlevsel bir program çerçevesinde alınan bu kararların ivedilikle gerçek bir şekilde fiiliyata tercüme edilmesini beklemektedir” denildi. Ulusal birlik hükümeti kurulması, işgal güçleriyle güvenlik koordinasyonunun durdurulması ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden Hamas, Yüzyılın Anlaşması’na karşı direniş tercihinde yoğunlaşan stratejinin benimsenmesini istedi.

OSLO’NUN SONU

İslami Cihad hareketi de ülkenin iç bölünmelerle yaklaşan Yüzyılın ihaneti karşısında çok vakit kaybettiğini duyururken, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınmasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi. Direniş grubundan yapılan açıklamada, alınan kararın derhal hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı ve Filistin’deki bölünmüşlüğü sona erdirecek iç meseleleri kapsamlı bir şekilde çözmesi için FKÖ’nün etkinleştirme ve geliştirme komitesine acil çağrıda bulunulmasının zorunlu olduğu kaydedildi. FHKC ayrıca Filistin yönetimine, 1993’te FKÖ ve İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması’ndan tamamen çekilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan işgalci İsrail’den Filistin’in kararına tepki gecikmedi. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada anlaşmaların iptalinden en çok Filistinlilerin zarar göreceğini belirtildi.

AKSA MİNBERİNDEN İSRAİL’E YIKIM TEPKİSİ

MESCİD-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, İsrail’in Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasını ‘etnik temizliğin’ bir parçası olarak nitelendirdi. Şeyh Ebu Suneyne, Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesinde, İsrail güçlerinin pazartesi sabahı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde başlattığı yıkıma tepki gösterdi. Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasının İsrail’in izlediği etnik temizliğin bir parçası olduğunu söyleyen Şeyh Ebu Suneyne, Filistin topraklarında çok zor günlerden geçildiğini ve durumun tamamen ‘işgal devletinin’ lehine Müslümanların kontrolünden çıktığını belirtti. Şeyh Ebu Suneyne, Filistinlilerin mülklerine el konulduğunu, mahremiyetlerinin ihlal edildiğini, her gün gözaltı dalgalarına maruz kaldıklarını, Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezalarına çarptırıldıklarını vurguladı.