Çin'de keşfedilen yaklaşık 1.000 tonluk altın rezervi, büyüklüğü ve ekonomik etkisi nedeniyle yüzyılın keşfi olarak değerlendirildi.

Arjantin merkezli ekonomi ve politika haber sitesi El Cronista, Çin'de 1000 tonluk dev bir altın yatağı keşfettiğini yazdı. "Dünyanın en büyük altın yatağını keşfediyorlar" başlığıyla haber yayımlayan Arjantin basını, rezervin tek bir ülkeye ait olduğuna ve "yüzyılın keşfi" kabul edildiğini aktardı.

1000 TONLUK ALTIN REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Çin Jeoloji Dairesi yetkililerinin raporlar yayımladığını yazan Arjantin basını, "Bir grup uzman Çin'de yaklaşık 1000 tonluk etkileyici bir altın yatağı keşfetti." dedi. Atlın keşfinin Pingjiang bölgesinde bulunan Wangu altın yataklarında gerçekleştirildiği aktarılırken, söz konusu rezervlerin yerin 2000 ila 3000 metre altına bulunduğu ifade edildi. Ayrıca keşfin 40'ta fazla damardan oluştuğu belirtildi.

Çin'in bu rezervle yeni bir yatağı keşfettiğine dikkat çekilirken, 2000 metre derinlikte 300 ton altın bulunduğu, daha derinde ise tahmini rezervin 1.000 ton civarında olduğu ifade edildi.

Söz konusu altın rezervlerinin yaklaşık değerinin 600 milyar yuan, yani 83 milyar doları bulduğu bilgisine yer yer verilen haberde, "Sondajla alınan bazı kaya örneklerinin analizleri, cevherin tonu başına 138 grama kadar ulaşan konsantrasyonlarda gözle görülebilir altın varlığını ortaya çıkardı." denildi.

YENİ KEŞİF AFRİKA'YI GERİDE BIRAKTI

Bilimsel araştırmaları, keşifleri ve teknolojik gelişmeleri yayınlayan Science Alert'in açıklamalarına atıfta bulunulurken, Çin'de keşfedilen bu rezervin Güney Afrika'daki South Deep madeninin 900 metrik tonluk rezervini geride bıraktı ğı belirtildi.

Çin'deki rezervin, bugüne kadar dünyanın en büyük altın rezervi olarak kabul edilen rekoru kırdığı bildirildi. Uzmanların bu yeni yatağı, bulunan en büyük yataklardan biri olarak değerlendirdiği ifade edilirken, keşfin 3 boyutlu jeolojik modelleme kullanılarak yapıldığı belirtildi.

