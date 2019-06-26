Yüzyıllık ahlaksız teklif

ABD’nin İsrail-Filistin sözde barış planı Yüzyılın Anlaşması’nın ekonomik kısmının görüşüldüğü Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen çalıştay sona erdi. İhanet zirvesine planın mimarı ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in sunumu damga vurdu. Batı Şeria ve Gazze’ye yapılacak yatırım projelerini anlatırken sınırların olmadığı bir bölge haritası kullanan Kushner, Filistin devletini ve işgal altındaki topraklarını yok saydıkları mesajı verdi.

FİLİSTİN DEVLETİ YOK

Kushner’in sunumu sırasında kullandığı görüntülerde, sınırların çizilmediği İsrail, Filistin’in ve bölge ülkelerinin bulunduğu haritaların görüntüleri üzerinden yatırım ve kalkınma projelerinin tanıtımı yapıldı. Kushner’in konuşması sırasında ekrana getirilen haritalarda sınırların olmaması arzulanan Filistin devletinin kapsadığı topraklara ilişkin olasılıklar ve spekülasyonların kapısını açtı. Batı Şeria ve Gazze’yi kapsayan enerji, eğitim, teknoloji ve altyapıya ilişkin projelerin tanıtım videosunda siyasi konulara ve İsrail’in, Gazze’ye abluka ve diğer bölgelerdeki gayrimeşru yerleşimlerine ilişkin uygulamalarına değinilmedi. Kushner ayrıca, hazır olduğunda planın siyasi ayağının da açıklanacağını duyurdu. Trump’ın danışmanının sunumu sırasında konferansa Bakan düzeyinde katılan Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas yetkililerinin ders dinler gibi oturması dikkat çekti.

SUUDİLER DESTEKLİYOR

Yüzyılın ihanetine ilk destek ise Arabistan ve BAE’den geldi. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Arabistan’ın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al eş-Şeyh “ABD’nin barış planı başarıya ulaşabilir çünkü özel sektörü ve yatırımları içeriyor” dedi. BAE yetkilisi ise Kushner’in planını sonuna kadar desteklediklerini belirterek Arap dünyasından sözde barışa bir şans vermelerini talep etti.

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