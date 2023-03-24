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Dünya

Yvan Gil, Müslümanların ramazanını kutladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Müslümanların ramazanını tebrik etti.

AA24 Mart 2023 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Yvan Gil, Müslümanların ramazanını kutladı
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Bakan Gil, Twitter hesabından Türkçe yazılı açıklamada bulundu.

Dünyadaki Müslümanların ramazanını kutlayan Gil, açıklamasında "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, İslam dinine mensup herkes için yüce bir anlama sahip olan mübarek ramazan ayının başlangıcı münasebetiyle, Müslüman alemine kardeşçe selamlarımın yanı sıra mutluluk ve barış dileklerini iletir." ifadesine yer verdi.

Gil, dua ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Halkımız ve hükümetimiz, ibadetler yoluyla inançlarını güçlendiren, lütfu ve inayeti için Yüce Allah'a şükranlarını ve bağlılıklarını tazeleyen tüm insanların manevi duygularla yerine getirdiği ibadetlerin yanındadır." mesajını paylaştı.

Mutlu ve sağlıklı bir ramazan dileyen Gil, "Bolivarcı halk ve hükümet, bu derin tefekkür ve muhakeme anlarında, insanlığın ve İslam halkının esenliği için yapılan duaların Yüce Allah'a ulaşmasını temenni ediyor." ifadesini kullandı.

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