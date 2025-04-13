Yvan Gil: Türkiye başlıca ortağımız haline geldi

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'yi düşmanca politikalarla ülkeye gelmelerini teşvik ettiği Venezuelalıları sınır dışı etmekle suçladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Gil, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun organizasyonu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür eden Gil, forum vesilesiyle herkesin dünyada olan bitenlere dair farklı fikirlere ulaşma fırsatı elde ettiğini söyledi.

Gil, ABD Başkanı Donald Trump'ın sene başında göreve gelmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerilimi de değerlendirdi.

ABD tarafından sınır dışı edilen Venezuelalılara yönelik "insan hakları ihlallerini" ve özellikle El Salvador hapishanesine gönderilmelerini kınayan Gil, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'dan ABD'ye göç, Washington yönetiminin düşmanca ekonomik ve siyasi politikasının yarattığı bir göç olmuştur. Venezuela'yı terk ederek ABD'ye gelmelerini teşvik ettikleri kişileri şimdi sınır dışı ediyorlar."

Gil, Venezuelalıları memnuniyetle karşıladıklarını ve güvenli şekilde geri dönmeleri konusunda hazırlıklı olduklarını söyledi.

- "ABD'NİN KARŞILIKLI TARİFE POLİTİKASI, KÜRESEL EKONOMİ İÇİN TEHLİKE"

Venezuela'ya sağlanan petrol satışıyla ilgili muafiyet anlaşmasını iptaline ilişkin ise ABD dış politikasının yanlış olduğunu belirten Gil, "Bu, enerji piyasasını sekteye uğrattı." dedi.

Venezuela'nın bu senaryoya hazırlıklı olduğunun altını çizen Gil, petrol üretimini artırarak tüm bu zorlukların üstesinden geldiklerini dile getirdi.

"ABD'nin karşılıklı tarife politikası, küresel ekonomi adına tehlikeli bir politika." ifadesini kullanan Gil, Venezuela'nın ithalatını çeşitlendirmiş olması nedeniyle bu durumdan çok etkilenmeyeceğini söyledi.

- "(GAZZE'DE YAŞANANLAR) SOYKIRIMDAN BAŞKA BİR ŞEKİLDE ADLANDIRILAMAZ"

Gil, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarına ilişkin, Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğuna dikkati çekti.

"(Gazze'de yaşananlar) Soykırımdan başka bir şekilde adlandırılamaz." diyen Gil, bu duruma ivedilikle son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela'nın Filistin halkının self determinasyon hakkını savunduğunu belirten Gil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

- "SURİYE'YE YAPTIRIMLAR TAMAMEN KALKMALI"

Suriye'deki yeni yönetimi değerlendiren Gil, "(Suriye halkının) Barış içinde yaşamalarının yanı sıra toprak bütünlüğüne ve egemenliğe sahip bir şekilde kendi kaderlerini tayin etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Bölgede barış için Suriye'de barış olması gerektiğini vurgulayan Gil, "(Yönetimin) Suriye halkının haklarına saygı duymasını ve şiddetin son bulmasını istiyoruz." dedi.

Venezuela'nın da yaptırım uygulanan bir ülke olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Gil, "Tek taraflı zorlayıcı tedbirlere her zaman karşıyız. Hiçbir ülke buna maruz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

- VENEZUELA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Venezuela ile Türkiye'nin çok özel bağa sahip olduğunu vurgulayan Gil, "Türkiye, ikili ilişkiler başta olmak üzere, Latin Amerika'da Venezuela'nın başlıca ortağı haline gelmiştir." dedi.

İki ülke arasındaki gıda, tarım ve tekstil ticaretine de değinen Gil, yatırım konusunda da anlaşmaların imzalandığını sözlerine ekledi.