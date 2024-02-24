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Dünya

Yvan Gil: Türkiye, Filistin halkının zaferi kazanması için önemli bir rol oynadı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin 'gurur' duyduklarını belirterek, 'Türkiye'nin İslam dünyasındaki liderliğini, Müslüman dünyasındaki liderliğini, bölgedeki liderliğini takdir ediyoruz. (Türkiye'nin) Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.' dedi.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
Yvan Gil: Türkiye, Filistin halkının zaferi kazanması için önemli bir rol oynadı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gil, Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çok destek olduğunu söyledi.

Filistin halkının savunulması ve soykırımı kınama konusunda iki ülkenin ortak duruşuna işaret eden Gil, mevkidaşı Fidan ile bu konuları konuştuğunu aktardı.

Gil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin "gurur" duyduklarını belirterek, Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile İsrail'in yaptıklarını kınadıklarını dile getirdi.

Gil, şunları kaydetti:

"Hiçbir şüpheye yer vermeksizin bunu kınıyorlar. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı soykırımı, saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'nin İslam dünyasındaki liderliğini, Müslüman dünyasındaki liderliğini, bölgedeki liderliğini takdir ediyoruz. Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz."

  • Türkiye liderlik
  • Filistin zaferi
  • İslam dünyası

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