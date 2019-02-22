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Zaharova: ABD'nin Venezuela'daki provokasyonları gerginliği artıracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin özel kuvvetleri ve silahlarını Venezuela sınırına taşıdığını iddia etti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale etme çabasında olduğunu ve özel kuvvetleri ve silahlarını Venezuela sınırına taşıdığını iddia etti.

Başkent Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Venezuela'daki son gelişmeleri ve gündemi değerlendirdi.

Venezuela sorununda kritik noktaya gelindiğine dikkati çeken Zaharova, "ABD, Venezuela'da insani yardımlar adı altında hükümetin destekçileri ile muhalif grupları birbirine kışkırtarak, devlet başkanını devirmek için tehlikeli provokasyonlar yapmayı planlıyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik provokasyonları dünyadaki gerginlik seviyesini artıracak." dedi.

Zaharova, ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale etme çabasında bulunarak, özel kuvvetlerini ve silahlarını Venezuela sınırına taşıdığını ileri sürdü.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararını değerlendiren Zaharova, "Anlaşmanın bozulması, silah yarışını teşvik edebilir. Bu yüzden Rusya, INF konusunda ABD'ye sunduğu tekliflerinden vazgeçmiyor." şeklinde konuştu.

Zaharova, Afgan siyasetçilerin, şubatta Moskova'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldiğini anımsatarak, görüşmelerin Afganistan'da barışı sağlayacağını dile getirdi.

Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Afganistan sorununa ilişkin Ankara'da görüştüğünü söyledi.

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