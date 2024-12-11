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Dünya

Zaharova: İsrail'in saldırıları Suriye'deki durumu ağırlaştırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail'in Suriye topraklarında işgalini genişletmesine ilişkin, 'Bu askeri eylemler, açıkça Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma amacına hizmet etmiyor, bu ülkede son günlerde oluşan son derece zor durumu daha da ağırlaştırıyor.' dedi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
Zaharova: İsrail'in saldırıları Suriye'deki durumu ağırlaştırıyor
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Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail'in Suriye'deki eylemleriyle ilgili açıklamada bulundu.

AA muhabirinin, "Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve ülkedeki muhalif güçlere yönelik tehditlerini nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, İsrail'in Suriye'deki duruma müdahil olduğunu ve bunu gizlemediğini söyledi.

Zaharova, Suriye konusunda uluslararası hukuk normlarına uyulmasının ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine işaret ederek, "Suriye, egemen bir ülke olarak var oldu ve bu şekilde varlığını sürdürmesi gerekiyor. Ülkemiz her zaman bu şekilde yaklaşım sergiledi." dedi.

İsrail'in, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgesine konuşlandığına dikkati çeken Zaharova, şunları kaydetti:

"İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bu eylemleri, Suriye ile İsrail arasında 1974'te yapılan anlaşmaların şartlarını ihlal ediyor. Suriye topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara yönelik füzeli saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun eylemleri, uluslararası toplumda ciddi endişe yarattı. Bu askeri eylemler açıkça Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma amacına hizmet etmiyor, tam tersine, bu ülkede son günlerde oluşan son derece zor durumu daha da ağırlaştırıyor."

Zaharova, Suriye'deki askeri siyasi durumun "ağır" olduğunu belirterek, tüm uluslararası toplumun, özellikle de komşu ülkelerinin itidalli davranması, sorumluluk üstlenmesi ve Suriye'deki durumun gerginleştirecek eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

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