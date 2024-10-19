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Dünya

Zaharova'dan Borrell'e tepki: Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü suçlamaları asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in esir Ukraynalı askerlerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarının asılsız olduğunu bildirdi.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 20:10 - Güncelleme:
Zaharova'dan Borrell'e tepki: Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü suçlamaları asılsız
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Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Borrell'in Ukraynalı savaş esirlerinin Rus askerlerince öldürüldüğü iddialarını değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası: Çok sayıda asker serbest bırakıldı

Zaharova, "Josep Borrell bir kez daha esir alınan Ukraynalı askerlerin öldürüldüğü iddiasıyla ülkemize karşı asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Söz konusu esirler Kursk bölgesinde sivillere yönelik barbarca saldırılar gerçekleştiren, sivilleri kaçıran, öldüren, sivilleri bir toplama kamplarına götüren, onları istismar eden, Rus topraklarında terör ve yağmacılık eylemlerinde bulunan neo-nazilerdi. Avrupalı yetkililerin yalanları Batılı ve Ukrayna yetkililerin 'Buça katliamı', '20 bin kaçırılan Ukraynalı çocuk', 'Rus askeri vahşeti' ve diğer uydurmaları hakkında yaydıklarıyla aynı seviyededir. Ne Kiev ne de Batılı destekçiler bu hikayelerin hiç birini belgeleyemedi." ifadesini kullandı.

AB'YE 'ULAŞILMAZ BİR HEDEFİN PEŞİNDE KOŞMA' SUÇLAMASI

Açıklamada "Borrell'in de birçok NATO üyesi ülke liderleri gibi Ukraynalıların işlediği suçları görmezden geldiğini" kaydeden Zaharova, AB'yi "Ukraynalıların hayatları pahasına Rusya'yı 'stratejik yenilgiye' uğratmak gibi ulaşılmaz bir hedefin peşinde koşmakla" suçladı.

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