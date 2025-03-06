Zalujnıy: ABD dünya düzenini yok etti

BBC'nin haberine göre, Ukraynalı Büyükelçi Zalujnıy, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen konferansta, ABD'de Donald Trump yönetiminin dış politikayı ele alış biçimini eleştirdi.

Beyaz Saray'ın "tüm Batı dünyasının birliğini sorguladığını" belirten Zalujnıy, "Görüyoruz ki dünya düzenini revize etmeye çalışan sadece şer ekseni ve Rusya değil, ABD de sonunda bu düzeni yok ediyor." ifadesini kullandı.

Ukraynalı büyükelçi, Washington'un tutum değişikliğinin sonucu olarak "NATO'nun varlığının sona erebileceğini" öne sürerek, Moskova'nın bir sonraki hedefinin "Avrupa olabileceği" uyarısında bulundu.

Büyükelçi Zalujnıy, ABD'nin, Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurmasının ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınayan Birleşmiş Milletler (BM) kararına karşı çıkmasının, "tüm dünya için büyük zorluk" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Zalujnıy, 8 Şubat 2024'te Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmış, daha sonra Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak atanmıştı.

- TRUMP-ZELENSKİY TARTIŞMASININ ARDINDAN NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmiş, ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.