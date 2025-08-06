Değişen küresel dengeler ve güç boşluğu, Türkiye için tarihi jeopolitik fırsat penceresi açtı.

Amerika merkezli düşünce kuruluşu Geopolitical Futures, Türkiye'nin son yıllarda Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ve Avrupa'da etkisini artırdığını yazdı.

"Türkiye'nin Yükseliş Zamanı" başlığıyla yayımlanan analizde, Rusya'nın Ukrayna cephesinde sıkışması ve ABD'nin küresel angajmanlarını azaltmasıyla Türkiye'nin bölgesel güç olduğuna değinildi.

Söz konusu yazıda, Zengezur Koridoru gibi projelerle Türkiye'nin Orta Asya'ya kara bağlantısını güçlendirdiği ve trans-Hazar hattı üzerinden yeni ekonomik ve diplomatik açılımlar geliştirdiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE BATI'YA DOĞRU ETKİ ALANINI GENİŞLETTİ

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimle iyi ilişkiler kuran Türkiye, aynı zamanda Suudi Arabistan ve BAE ile ikili ilişkilerini geliştirdi.

Aynı zamanda Libya'daki varlığını da güçlendiren Türkiye, Doğu Akdeniz'de batıya doğru etki alanını genişletti.

Türkiye'nin başlattığı Balkan Barış Platformu'na ve Karadeniz'deki artan deniz gücüne dikkat çekilen analizde, Ankara'nın bölgesel ve küresel krizlerde takındığı arabulucu yönüne ve meselelerin barış ve diplomasi yoluyla çözülebileceği görüşüne de vurgu yapıldı.

Türkiye'nin yüzyıllardır coğrafi konumunun getirdiği baskıları artık avantaja çevirebileceği bir döneme girdiğine dikkat çekilen analizde, "Jeopolitikte büyük güç olmak yalnızca askeri ve ekonomik kapasiteyle değil, bu gücü harekete geçirecek irade ve fırsatla da ilgilidir. Türkiye bu unsurların tamamına sahip görünüyor." ifadelerine yer verildi.