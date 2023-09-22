Zamanlaması manidar! İran yeni ''kamikaze''lerini görücüye çıkardı

İran'ın başkenti Tahran'da İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililer katıldı. İran'ın bin 400 kilometre menzile sahip Fattah hipersonik füzesi ve Hacı Kasım balistik füzesi ile bin 350 kilometre menzile sahip Paveh seyir füzelerinin yer aldığı törende Arash adlı insansız hava aracı tanıtıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisi törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Tahran ile Bağdat arasında imzalanan sınır güvenliği anlaşmasına vurgu yaparak, Irak'ta terör örgütlerinin silahsızlandırılmaya başlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Reisi, "İran sınırları yakınlarında hiçbir terör örgütünün silah sahibi olma hakkı yoktur ve hiçbir ayrılıkçı grubun sınır noktalarında, bölge içinde veya başka herhangi bir yerde İran'a karşı komplo kurmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezindeki askeri varlığının önemli bir güvenlik unsuru olduğunu belirten Reisi, yabancı güçlerin körfezde varlık göstermelerinin bölgede endişeye neden olduğunu söyledi. Reisi, "Yaptırım uygulayarak bizi durdurabileceklerini sandılar. Yaptırımların başarısızlığının bir örneği silahlı kuvvetlerimizin göstermiş olduğu başarılardır. Bugün sloganımız silahlı kuvvetlerin halkla birlik olması, İran'ın bölgede ve küresel anlamda yayılmasıdır" dedi.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ DÜŞMANLARA KARŞI CAYDIRICI GÜCE SAHİP"



İran Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin sınırlarını hedef almak isteyen düşmanlara karşı caydırıcı güce sahip. Bugün artık İran'ın işgalinden bahsedemiyorlar. Askeri doktrinimiz ülkenin savunmasına dayalı, savaş ve işgalden yana değiliz. Ayrıca düşmanın İran'ı yalnızlaştırma ve tecrit etme politikaları, silahlı kuvvetlerin ve halkın dik duruşu sayesinde bozuldu. Hükümet olarak biz de kendimizi silahlı kuvvetlerin askeri donanımını yenileme ve güçlendirme konusunda sorumlu görüyor ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

İran'ın sınır bölgelerinde her türlü sınır değişikliğine karşı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin bu değişikliğe izin vermediğini belirten Reisi, Karabağ'ın Azerbaycan topraklarını olduğunu söyledi. Reisi, "İran olarak bölgede askeri, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğine hazırız. Sorunlar ise diyalog yoluyla çözülmelidir. Karabağ, Azerbaycan'ındır ancak Ermenilerin haklarına saygı gösterilmesinin bir zorunluluk olduğunu, onların güvenlik ve haklarının korunması, sınırların durumunun korunması gerektiğini vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaş, İran'da Kutsal Savunma Haftası olarak anılıyor.