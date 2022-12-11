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Dünya

Zambiya'da boş arazide 27 göçmenin cansız bedeni bulundu

Zambiya'daki boş bir arazide Etiyopyalı oldukları tahmin edilen 27 göçmenin cesedi bulundu.

IHA11 Aralık 2022 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Zambiya'da boş arazide 27 göçmenin cansız bedeni bulundu
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Zambiya'da başkent Lusaka yakınlarındaki boş bir tarım arazisinde 27 erkek cesedi bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya'dan geldikleri düşünülen 27 göçmenin açlık ve yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerinde bulunan yaralı bir kişi ise tedavi edilmek üzere Lusaka hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden 27 kişinin cenazeleri kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga götürüldü. Polis tarafından yapılan ön incelemede hayatını kaybeden kişilerin 20 ila 38 yaşlarında olduğu öğrenildi. Polis Sözcüsü Danny Mwale, "Polis ve diğer güvenlik güçleri olayın ardından soruşturma başlattı" dedi.

Etiyopyalı göçmenler, Güney Afrika gibi ülkelere geçmek için çoğu zaman Zambiya'yı kullanıyor.

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