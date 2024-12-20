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Dünya

Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulunmakla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı
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Zambiya polisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapmayı amaçladıkları tespit edilen 2 kişinin başkent Lusaka'da gözaltına alındığı belirtildi.

MUHALİF MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMİŞLER

Açıklamada, bu kişilerin, geçen ay soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gözaltına alınanların, Zambiya Büyücülük Yasası'nı ihlal etmek ve vahşi hayvanlara zarar vermek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılmayı beklediği kaydedildi.

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