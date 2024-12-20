Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı

Zambiya polisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapmayı amaçladıkları tespit edilen 2 kişinin başkent Lusaka'da gözaltına alındığı belirtildi.MUHALİF MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMİŞLER
Açıklamada, bu kişilerin, geçen ay soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Gözaltına alınanların, Zambiya Büyücülük Yasası'nı ihlal etmek ve vahşi hayvanlara zarar vermek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılmayı beklediği kaydedildi.