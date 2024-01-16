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Dünya

Zambiya'da kolera bilançosu büyüyor: Ölü sayısı 374'e yükseldi

Zambiya'da kolera salgınında yaşamını yitiren kişi sayısının 374'e yükseldiği açıklandı.

AA16 Ocak 2024 Salı 00:40 - Güncelleme:
Zambiya'da kolera bilançosu büyüyor: Ölü sayısı 374'e yükseldi
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Sağlık Bakanı Sylvia Masebo, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolera salgınının geçen Ekim 2023'ten bu yana ülkenin 116 bölgesinden 45'ini etkilediğini belirtti.

Masebo, ülkede son 24 saatte koleradan 12 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, 431 kolera vakasının tespit edildiğini söyledi.

Böylece ülkede Ekim 2023'ten bu yana kolera salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 374'e ulaştı.

Bakan Masebo, "Son 24 saat içerisinde 363 hastayı çeşitli tedavi merkezlerinden taburcu ettik. Bu rakam 388 hastayı taburcu ettiğimiz Pazar gününden ve 400 hastanın taburcu edildiği cumartesi gününden biraz daha düşük." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanan 1,7 milyon oral kolera aşısından 1,4 milyon dozluk ilk partiyi teslim aldıklarını aktaran Masebo, "ülkenin farklı bölgelerini etkileyen acil durumlara başarılı bir şekilde yanıt vermek için periyodik olarak oral kolera aşılarını kullandıklarını" sözlerini ekledi.

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