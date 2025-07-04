Zambiya'da kolera salgını sona erdi: 50 günlük sessizlik umut verdi

Sağlık Bakanı Elijah Muchima, yaptığı basın açıklamasında, Aralık 2024'ten bu yana 496 vaka ve 9 ölümün kaydedildiği kolera salgınının sona erdiğini duyurdu.

Muchima, ülkede 13 Mayıs'tan bu yana, son 50 gün içinde yeni kolera vakası tespit edilmediğini belirterek, "Bu sıfır bulaş süresi, kolera kontrolüne ilişkin küresel görev gücünün tanımladığı küresel kriterleri karşılıyor ve salgının sona erdiğini ilan etmemize olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, devam eden kuraklığın su güvenliğini ve hijyen koşullarını tehdit ettiğine dikkati çeken Muchima, bu nedenle hastalık riskinin sürdüğünü ve ülkenin henüz kolera tehdidinden tamamen kurtulmadığını vurguladı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve buna bağlı olarak ciddi su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.