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Dünya

Zaporizhzhia'da Rus hava saldırısı: 10 yaralı

Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın Zaporizhzhia kentinde akşam saatlerinde kılavuz hava bombası (KAB) saldırısı düzenledi. Şehir merkezinde meydana gelen iki patlama, büyük hasara ve yaralanmalara yol açtı.

20 Ekim 2024 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Zaporizhzhia'da Rus hava saldırısı: 10 yaralı
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Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın Zaporizhzhia kentinde bir kılavuz hava bombası (KAB) saldırısı düzenledi. Akşam saat 6 civarında şehir merkezinde iki patlama meydana geldi ve bu durum binalarda hasara ve yaralanmalara yol açtı.

Saldırılardan biri Naberezhna Caddesi'ndeki bir hipermarketin yakınlarına, diğeri ise açık bir alana isabet etti.

Olaylar sonucunda 9 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu da dahil olmak üzere 10 kişi yaralandı. Patlamalar, birçok ticari ve konut binasının camlarını kırdı ve bir özel ev tamamen yıkıldı.

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