Ülke genelindeki kaymakamlar konferansına katılan Zarif, burada gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne Tahran ziyaretinde, gerginliğin önlenmesi için öneri sunduğunu ve arabuluculuk rolü oynamak istemediğini söylediğini aktardı.



-"ABD İRAN'A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ EKONOMİK SAVAŞI SONA ERDİRMELİ"

Zarif, Bonne'a verdiği mesajla ilgili olarak şunları ifade etti: "ABD İran'a yönelik ekonomik savaşı sürdürdüğü müddetçe İran'ın adımlarını durdurması beklenmemeli. Ya AB ülkeleri gerekli adımları atmalı ya da ABD İran'a karşı yürüttüğü ekonomik savaşı sona erdirmeli."

Zarif, New York'a gidip gitmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine, ABD'ye gitmek için henüz vizesinin olmadığı cevabını vererek, gitmesi durumunda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) toplantısına katılacağını, oradan da Venezuela'nın başkenti Karakas ve Latin Amerika ülkelerini ziyaret edeceğini söyledi.

"İran yeniden müzakerelere katılmak için ABD'ye yeşil ışık yaktı mı?" sorusu üzerine Zarif, şu cevabı verdi: "Müzakere masasını hiçbir zaman terk etmedik. ABD müzakere masasını terk etti ve şimdi de aldatmak için müzakerelere hazırız iddiasına bulunuyor. Eğer müzakerelere hazır iseler, terörizmle müzakere uygun değildir. Kendileri de teröristlerle müzakere etmiyor. Biz de ekonomik terörizme başvuranlarla müzakere etmeyiz, bunu durdurmaları gerekiyor."

- "İNGİLTERE PETROL TANKERİ YOLUNA DEVAM EDİYOR"

İngiltere Savunma Bakanlığının Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığı açıklamasıyla ilgili olarak da Zarif, "İngiltere petrol tankeri yoluna devam ediyor. Kendileri tarafından dile getirilen ve başkalarının ortaya attığı iddialar gerginlik üretmek içindir. Bu iddiaların hiçbir değeri yoktur. Elbette Devrim Muhafızları Ordusu bu iddiaları reddetti ancak bunların gündeme getirilmesi onların zayıf noktalarının kamufle edilmesi içindir." değerlendirmesinde bulundu.