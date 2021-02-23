İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0145
  • EURO
    8,5508
  • ALTIN
    408.489
  • BIST100
    1550.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklama yalanlandı
Dünya

Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklama yalanlandı

İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı.

AA23 Şubat 2021 Salı 08:23 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 08:23
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.