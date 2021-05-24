İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Dünya

Zarif'ten 'yaptırım' açıklaması!

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmasının 'hukuki ve ahlaki zorunluluk' olduğunu vurguladı.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği yaptırımların kaldırılmasının bir pazarlık aracı değil hukuki ve ahlaki zorunluluk olduğunu belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Blinken'a hitaben yazdığı mesajında ABD Başkanı Joe Biden'dan Trump'ın mirasını terk etmesini isteyen Zarif, "ABD'nin zorbalığı nedeniyle İran'ın rehin alınan milyarlarca dolarını serbest bırakın. Trump yaptırımlarının kaldırılması bir pazarlık aracı değildir, hukuki ve ahlaki zorunluluktur. Bu, Trump için bir işe yaramadı, size için de yararı olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABC kanalında yayımlanan ve George Stephanopoulos'un sunduğu "Bu Hafta" adlı programda yaptığı açıklamada Blinken, ABD'nin bu konuda öncelikli amacının nükleer anlaşma koşullarına geri dönülmesiyle İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesi olduğunu dile getirerek, aynı zamanda İran'ın bölgedeki "terör unsurlarını desteklemesinin de" önüne geçebileceklerini ileri sürmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.