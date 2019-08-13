'Zehirli' sigarayla dolandırıcılık

Fransa’da birçok genç ilginç bir yöntemle kapkaççıların tuzağına düşerek telefonlarını çaldırdı. Sokakta birilerinin teklif ettiği sigarayı içen mağdurlar kısa zamanda bilincini kaybetti, hastanede uyandıklarında ise telefonlarının çalındığını fark etti. Fransız savcılığı, son dört günde Roanne kentinde 20 yaşın altında toplam 6 kişinin aynı yöntem ile zehirlendiğini ve eşyalarının çaldırdığını ifade etti. Tedavi için hastaneye kaldırılan gençlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Birçok kişi olduğu tahmin edilen zanlılar tespiti için de soruşturma başlatıldı.

‘GENÇLERDEN BİRİ ÇAKIL TAŞI YİYORDU’

Doktorlar, mağdurların sokakta kendilerine teklif edilen sarma sigarayı içtiklerinde önce öfori etkisine girip daha sonra bilinçlerini kaybettiklerini belirtiyor. Bu durumun sigaranın içine karıştırılan yabancı bir uyuşturucu maddesinden kaynakladığını bildirildi. İlk müdahaleyi yapan ekipler, zehirlenen bir gencin kendinden geçerek çakıl taşları yediğini söyledi.

Yapılan ilk incelemelere göre, sigaraların içine karıştırılan maddenin esrardan 400 kat daha güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar söz konusu maddenin tam olarak ne olduğunu bulamadı. Fransa’nın Afrika kıtası yanında bulunan Re adasında tüketilen “şaman esrarının” aynı sonuçlara yol açtığı biliniyor.