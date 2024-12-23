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Dünya

Zejneli'den Türkiye açıklaması

Kuzey Makedonya'da 'Yeni Küresel Sistem Arayışı' konulu konferans düzenlendi. Kalkandelen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zejneli, konferansın açılışındaki konuşmasında, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında iyi komşuluk ilişkilerinin bulunduğuna işaret ederek, iki NATO üyesi ülkenin istikrar, huzur ve barış için aynı açık vizyonu paylaştıklarını söyledi.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Zejneli'den Türkiye açıklaması
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Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Üniversitesi tarafından "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kalkandelen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuf Zejneli, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, siyasetçiler, akademisyenler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kalkandelen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zejneli, konferansın açılışındaki konuşmasında, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında iyi komşuluk ilişkilerinin bulunduğuna işaret ederek, iki NATO üyesi ülkenin istikrar, huzur ve barış için aynı açık vizyonu paylaştıklarını söyledi.

Üniversite olarak Avrupa Birliği (AB) ile ABD'den birçok kurumla verimli işbirlikleri bulunduğunu aktaran Zejneli, "Türkiye'den çok sayıda üniversitesi ile gerçek, verimli ve pratik bir işbirliği geliştirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Elbette Türkiye'deki üniversitelerle olan bu işbirliğinin, TBMM Başkanı'nın da ziyareti sayesinde büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Rektörün konuşmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş katılımcılara hitap etti.

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici eşlik etti.

  • Jusuf Zejneli
  • Kuzey Makedonya
  • Yeni Küresel Sistem Arayışı

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