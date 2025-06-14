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Dünya

Zelenıy Kut'un kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zelenıy Kut yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Zelenıy Kut'un kontrolü Rusya'ya geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine hakkında güncel bilgiler verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zelenıy Kut yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 110 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 63'ünün cephe dışında düşürüldüğü belirtildi.

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