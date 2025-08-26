Zelenki'den müzakere mesajı... ''Çözüm için liderlerin görüşmesi gerekiyor''

Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiklerini belirtti.

Trump'ın "gerçek barışı sağlama" konusundaki kararlılığına övgüde bulunan Zelenski, "ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz de bu yapıyı oluşturmak için aktif olarak çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Zelenski, Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor."

Ukrayna ile ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemine dikkati çeken Zelenski, silah tedariki ve insansız hava araçları (İHA) konusunda iki güçlü anlaşma fırsatının bulunduğunu aktardı.

Zelenski, Rusya tarafından alıkonulan çocukların ülkesine iade edilmesi konusunda Trump ve eşi Melania Trump'ın kişisel çabalarını sürdürmesini umut ettiklerini kaydetti.