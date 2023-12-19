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Dünya

Zelenski: 1 milyon dron üreteceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğini açıkladı.

IHA19 Aralık 2023 Salı 22:32 - Güncelleme:
Zelenski: 1 milyon dron üreteceğiz
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız" dedi.

Zelenskiayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.

Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce dron üretmeyi hedeflediğini söylemişti fakat Ukrayna'nın mevcut dron üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
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