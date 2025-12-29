Zelenski: 15 yıl yetmez, 50 yıl güvence istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek için üzerinde çalıştıkları barış planının Ukrayna'ya 15 yıl güvenlik garantisi içerdiğini ama kendilerinin 50 yıl istediklerini açıkladı.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yapılan görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için 20 maddelik barış planı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini anımsatan Zelenski, Trump ile görüşmesinde de bu konuyu ele aldıklarını aktardı.

Zelenski, ülkesinin toprak bütünlüğü meselesi ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin kimin tarafından yönetileceği konuları dışında diğer maddeler üzerinde ABD tarafıyla anlaşmaya vardıklarını dile getirerek, "Geriye 2 konu kaldı, Zaporijya Nükleer Santrali'nin nasıl işleyeceği ve toprak meselesi. Bunlar 20 maddelik belgede kalan 2 meseledir. Bu yüzden 20 maddelik planın yüzde 90'ının hazır olduğunu söyledim çünkü 20 maddeden 2'si üzerinde henüz bir anlaşmaya varılamadı." ifadelerini kullandı.

Savaştan sonra Ukrayna'ya sağlanması gereken güvenlik garantileri konusunda da anlaştıklarını aktaran Zelenski, söz konusu garantilerin ABD Senatosu ve İstekliler Koalisyonu'nda yer alan ülkelerin parlamentoların onaylanması gerekeceğini söyledi.

Zelenski, barış planı hakkında tüm tarafların aynı görüşe sahip olmasının kendileri için önemli olduğuna işaret etti.

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini anımsatan Zelenski, "Şu anda ayrıntılara girmek istemiyorum. Ama Başkan'a (Trump) 'bunun (herkesin ayni görüşe sahip olması) bizim için çok önemli olduğunu' söyledim. Putin'in bir şey söyleyip, başka bir şey yapması ilk kez olmuyor. Sözlerin eylemlerle örtüşmesi bizim için önemli." diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında da şunları kaydetti:

"Gerçekten bu güvenlik garantileri şimdilik süresiz değil. Belgede (barış planı) bu güvenlik garantilerinin 15 yıl süreceği ve sonra uzatılma olasılığının bulunduğu belirtiliyor. Bu konuyu Başkan'a ilettim ve ona 'savaş halinde olduğumuzu ve bunun neredeyse 15 yıldır devam ettiğini, bu nedenle garantilerin daha uzun sürmesini gerçekten istediğimizi' söyledim. Ona '30, 40 veya 50 yıllık bir süre olasılığını değerlendirmeye çok istekli olduğumuzu ve bunun Başkan Trump'ın tarihi kararı olacağını' söyledim. Başkan, 'bunu değerlendireceğini' söyledi."

- "SAVAŞIN BİTİRİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ SEÇENEĞE VE FORMATA AÇIĞIZ"

Zelenski, barış planı üzerinde ABD ve Avrupa ülkeleriyle 3 taraf olarak çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizdi.

Planın kısa bir sürede hazır olup imzalanması için Rusya'nın da sürece dahil olması gerekebileceğine dikkati çeken Zelenski, "Eğer şimdilik 4 tarafın, Ukrayna ile Avrupa, Amerika ve Rusya'nın imzalaması gereken 20 maddelik bir plana doğru ilerlemeye devam edeceksek ve bunu çok umuyorum, o zaman muhtemelen 4 taraflı bir teknik gruba ihtiyacımız olacak. Bu konuda bir sorunumuz yok." diye konuştu.

Savaşın sona ermesi için "her türlü" görüşmeye katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Zelenski, şunları söyledi:

"ABD, Ukrayna ve Rusya arasında liderler düzeyinde üçlü bir toplantının yapılması veya karşılıklı telefon görüşmelerin gerçekleştirilmesi ihtimaline ilişkin ortada soruların olduğunu biliyorum. Tekrar vurgulamak istiyorum, kimseden saklanmıyoruz. Bizi, savaşı sona erdirmeye yaklaştırabilecek her türlü seçeneğe ve formata açığız."

Zelenski, savaşın başında ülkesinde sıkıyönetimin ilan edildiğini, bu durumun iptal edilmesi için önce savaşın sona ermesi gerektiğini belirterek, "Güvenlik garantileri olmadan, bu savaş gerçekten sona ermez." dedi.