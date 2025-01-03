Zelenski: 2024 yılında 1358 asker ve sivil Rus esaretinden kurtuldu

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl Rusya'nın esaretinden kurtarılan toplam Ukraynalı sayısını açıkladı.

Geçen yıl 1358 asker ve sivili, Rus esaretinden kurtardıklarını ve Ukrayna'ya getirdiklerini kaydeden Zelenski, "Bunlar askerlerimiz ve siviller. Bu insanların kaderleri farklı ancak evlerine döndükleri için aynı derecede mutlular. 2025 yılında daha da iyi haberler ve daha fazla insanlarımızın evlerine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bize yardımcı olan ortaklarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.