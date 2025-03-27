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Dünya

Zelenski: ABD'nin Rusya'ya baskı yapması gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması için ABD'nin Rusya'ya baskı yapması gerektiğini söyledi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 07:38 - Güncelleme:
Zelenski: ABD'nin Rusya'ya baskı yapması gerek
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Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te Elysee Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Suudi Arabistan'daki görüşmeleri değerlendiren Zelenski, orada alınan ateşkes kararlarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıların sürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenski, savaşın "gerçekten" sona ermesi için daha güçlü ortak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması gerektiğini, Rusya'nın ise bunu yapması için bazı "ek koşulları" masaya yatırmaya başladığını belirterek, "Bu nedenle Amerikan tarafının denizde koşulsuz sessizliği (ateşkesi) sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Rusya'nın, Karadeniz'de ateşkesi sağlaması karşılığında kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Zelenski, Suudi Arabistan'daki görüşmeler sırasında Ukrayna ve ABD heyetleri arasında yaptırımlar konusunun ele alınmadığını bildirdi.

Zelenski, Macron ile ikili görüşmesinde, Ukrayna'ya daha çok Fransız Mirage 2000'lerin verilmesi ile ilgili konuları ele aldıklarını aktardı.

Güvenlik garantileri kapsamında, ülkesinde yabancı askerlerinin olası konuşlandırılması konusuna değinen Zelenski, bunun Rus saldırılarını önlemek için önemli olabileceğini kaydetti.

Söz konusu barış güçlerinin Ukrayna'da konuşlanması durumunda, onların görevinin öncelikle sahadaki durumun kontrol edilmesi olacağını ifade eden Zelenski, "Hiç kimse şu veya bu ülkeyi savaşa sürüklemek istemez. Kontrol için kontenjan çok önemlidir." diye konuştu.

Zelenski, konu ile ilgili Paris'te düzenlenecek Ukrayna zirvesinde görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

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