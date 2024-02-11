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Dünya

Zelenski, askeri ve hükümet yetkilileriyle görüştü: Bu yıl için planlanan her şey gerçekleştirilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelelenski, askeri ve hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti. Zelenski, orduda tanınan komutanların yeni görevler üstlendiğini ifade etti ve savunma sanayi konusunda, “Bu yıl için planlanan her şey gerçekleştirilecektir” dedi.

DHA11 Şubat 2024 Pazar 11:19 - Güncelleme:
Zelenski, askeri ve hükümet yetkilileriyle görüştü: Bu yıl için planlanan her şey gerçekleştirilecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada, ordudaki askeri yetkililer ve hükümet yetkilileriyle görüştüğünü belirtti. Zelenski, orduda iyi bilinen komutanların yeni sorumluluklar üstlendiğini ifade ederek, "Tüm günü askeri liderlik ve hükümet ile toplantılar yaparak geçirdim. Silahlı Kuvvetlerdeki yönetim kadrosunu yeniden oluşturmaya devam ediyoruz. Artık orduda iyi tanınan ve ordunun neye ihtiyacı olduğunu iyi bilen kişiler yeni sorumluluklar üstleniyor. Tecrübeleri tüm ordu düzeyinde faydalı olacak bu savaşın komutanları" dedi.

"BU YIL İÇİN PLANLANAN HER ŞEY GERÇEKLEŞECEK"

Zelenski, hükümet yetkilileriyle Ukrayna'nın silah üretimi konusunda toplantılar yaptığını belirterek, "Ayrıca Ukrayna'nın silah ve mühimmat üretimiyle ilgili detaylı ve geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Halihazırda ürettiğimiz ve üretmeyi planladığımız her şey ile ilgili toplantılar. İHA'lar, İHA mühimmatları, toplar ve mermiler, ekipmanlarımız. Mobil ateş gruplarının geliştirilmesi ve tedariki odak noktasıydı. Başkomutan, komutanlar, hükümet yetkilileri. Finansman ve sözleşmelerin hızlandırılmasıyla ilgili net görevler. Bu yıl için planlanan her şey gerçekleştirilecek" dedi.

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