Zelenski, Avrupa'dan güvence istedi: Güvenceler netleşmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa ülkelerinin taahhüt ettiği güvenlik garantilerinin tamamlanması ve resmi kayda geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Zelenski, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesinin açılışında konuştu.

Avrupa ülkelerinin hava sahasındaki dron tehdidine değinen Zelenski, "Bu olaylar, Rusya'nın bu savaşı tırmandıracak kadar cesur hissettiğinin açık bir işareti. Mesele hiçbir zaman sadece Ukrayna ile ilgili değildi. Rusya her zaman Batı'yı ve özellikle bugün Avrupa'yı parçalamayı hedefledi. Stratejileri basit. Avrupa'yı bölmek, tartışmaları alevlendirmek, ortak bir zemin bulmamızı engellemek." dedi.

Zelenski, ülkesine verilen güvenlik garantileri konusundaki çalışmaların nihayetlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunları yüzde yüz tamamlamamız gerekiyor. Zaten çok şey yaptık ve bunun için minnettarım. Şimdi her şeyi kağıda dökmeli ve Ukrayna için güvenlik garantilerinin her ayrıntısını eksiksiz bir şekilde hazırlamalıyız." diye konuştu.

- "DRON DUVARI"

Zelenski, ülkesinin Danimarka'ya saldırı amaçlı dronları tespit edip düşürme konusunda destek verdiğini dile getirerek, "Bu deneyimi siz ortaklarımızla paylaşmaya hazırız. Bu sadece bir başlangıç, tüm Avrupa'yı koruyacak etkili bir 'dron duvarı'na giden yolda ilk adım. Lütfen bunu gerçekleştirecek koordineli çözümler üzerinde birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "dron duvarı" girişimini şöyle anlattı:

"Dron duvarından bahsettiğimizde, sadece bir ülkeden değil, tüm Avrupa'dan bahsediyoruz. Ruslar Polonya'ya dron fırlatmaya veya Kuzey Avrupa ülkelerinin hava sahasını ihlal etmeye cesaret ederse, bu Batı Avrupa'nın herhangi bir yerinde, hatta güneyde de olabilir. Dronlarla nasıl başa çıkılacağını bilen hızlı ve etkili bir müdahale ve savunma gücüne ihtiyacımız var."

- MACARİSTAN'A SİTEM

Zelenski, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyesine uyarak Rusya'dan petrol almayı bırakması gerektiğini söyledi.

"Macaristanlıların bunu açıkça duyması gerekiyor." şeklinde konuşan Zelenski, ABD ve diğer ortaklardan alınan petrolün Avrupa pazarındaki boşluğu doldurabileceğini savundu.