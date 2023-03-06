Zelenski, Başkomutanlık Karargahında yetkililerle Bahmut'taki durumu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'in başkanlık ettiği toplantıya, Başbakan Denis Şmıgal, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ulusal Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov'un yanı sıra birliklerin komutanları ve kolluk kuvvetleri yöneticilerinin katıldığı belirtildi.

Zelenskiy'in toplantıda operasyonel-stratejik birlik grupları komutanlarından cephedeki durum hakkında bilgi aldığına işaret edilen açıklamada, karargah üyelerinin özellikle Bahmut'taki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları vurgulandı.

Açıklamada, "Savunma operasyonunun gidişatını değerlendiren Devlet Başkanı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve 'Hortitsa' Operasyonel-Stratejik Birlik Grupları Komutanı Aleksandr Sırskiy'e Bahmut yönündeki bir sonraki adımlar hakkında sorular sordu. Onlar, savunma operasyonunun sürdürülmesinden ve Bahmut'taki pozisyonlarımızın daha da güçlendirilmesinden yana konuştular." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, karargah toplantısında silah ve donatım tedarikleri ile onların operasyon bölgelerine dağılımı konularının tartışıldığı aktarıldı.