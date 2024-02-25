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Dünya

Zelenski: Bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı asker öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Zelenski: Bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı asker öldü
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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenleyerek devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın savaştaki kayıpları hakkında verdiği yüksek sayılara itiraz eden Zelenski, savaştaki yaralı asker sayısını açıklayamayacağını, çünkü bunun Rusya'ya yardımcı olacak bilgi olduğunu belirtti. Zelenski, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü belirtti.

UKRAYNA, EN SON 2022 ARALIK'TA KAYIPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2022 Aralık'ta yaptığı açıklamada, savaşın başından o ana kadar 13 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ifade etmiş, bugüne kadar başka bir açıklama yapmamıştı.

RUSYA, SAVAŞTAKİ KAYIPLARINI AÇIKLAMIYOR

Rusya, gizli olarak sınıflandırdığı için kamuoyu ile savaştaki kayıplarına "ilişkin bilgi paylaşmazken, ABD'li yetkililer Ukrayna'nın yaklaşık 70 bin asker kaybettiğini ve neredeyse bu sayının iki katı kadar askerin de yaralandığını tahmin ediyor.

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