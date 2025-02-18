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Dünya

Zelenski canlı yayında açıkladı: AB, İngiltere ve Türkiye garantör olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 'İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. AB, İngiltere ve Türkiye garantör olmalı.' dedi.

AA18 Şubat 2025 Salı 17:26 - Güncelleme:
Zelenski canlı yayında açıkladı: AB, İngiltere ve Türkiye garantör olmalı
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Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlik ve iki ülke arasındaki müzakerelerdeki tam kapsamlı ve yapıcı yaklaşımdan memnun olduğunu dile getiren Zelenskiy, "İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının zor zamanlarında destek gördükleri için teşekkür ederek "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Bu, bize göre küresel önem taşıyor." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmelerde Ukraynalı esirlerin durumunun da görüşüldüğüne işaret ederek "Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı." dedi.

Ukrayna'nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in de 3 sene esir tutulduğunu söyleyen Zelenskiy, "Tüm Ukraynalı esirler evlerine dönsün. Aileleriyle birlikte Ukrayna'ya geri vermemiz gereken barış ve güvenlik içinde yaşasınlar." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna olmadan Ukrayna'daki savaşı bitirme konularının tartışılamayacağını dile getirerek "(Riyad'daki) Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik." ifadelerini kullandı.

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