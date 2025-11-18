İSTANBUL 22°C / 15°C
Zelenski: Çarşamba Türkiye'ye gideceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Zelenski: Çarşamba Türkiye'ye gideceğim
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İspanya'da temaslarda bulunacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini aktaran Zelenski, "İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılması için hazırlık yaptıklarına işaret eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz."

