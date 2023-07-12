Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl girişimini desteklediğini söyledi

Zelenski, NATO Vilnius Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kimsenin, Ukrayna'nın NATO üyeliğini kimseyle pazarlık etmeyeceğini belirten Zelenski, "Bu (Ukrayna'nın NATO üyeliği), Ukrayna'daki güvenlik durumuna dayalı gerçek bir siyasi karar olacaktır." dedi.

Zelenski, müttefiklerinden "güçlü savunma onayı" aldıklarını ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

"TOPRAKLARIMIZI DONDURULMUŞ BİR ÇATIŞMAYA ASLA DEĞİŞMEYECEĞİZ"



Ülkesinin topraklarını herhangi bir statüye takas etmeyeceklerini belirten Zelenski, "Bir dedenin tek başına yaşadığı bir köy olsa bile (değişmeyeceğiz). Topraklarımızı dondurulmuş bir çatışmaya asla değişmeyeceğiz. Tutumumu, ortaklarımız açık şekilde biliyor." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RİSKLERİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-NATO Konseyi toplantısında tahıl girişimi meselesini gündeme getirdiğini aktaran Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tahıl girişimini desteklediğini ancak risklerin olduğunu söyledi. Burada, BM Genel Sekreteri Sayın (Antonio) Guterres'in de bu konu üzerinde çalışmasına ihtiyaç var. Çünkü onların Rus tarafıyla ilgili anlaşmaları vardı." dedi.

Ukrayna tarafının hiçbir şeyi ihlal etmediğini savunan Zelenski, "Biz hiçbir şeyi engellemiyoruz. Biz Rusya ile bir anlaşma yapmadık, BM ve Türkiye ile anlaşma yaptık. BM ve Türkiye, Rusya ile anlaştı. Bu koridora ihtiyaç var ve bu koridor işe yarıyor." ifadelerini kullandı.