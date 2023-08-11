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Dünya

Zelenski düğmeye bastı! Çok sayıda komiseri görevden alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, askere alım sisteminde yolsuzluk nedeniyle tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alacaklarını duyurdu.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 17:10 - Güncelleme:
Zelenski düğmeye bastı! Çok sayıda komiseri görevden alacak
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin özel toplantı düzenlediğini aktardı.

Toplantının önemli konularından birinin askerlik şubelerinin denetlenmesinin sonuçları olduğunu belirten Zelenski, toplantıda Ukrayna Devlet Soruşturmalar Bürosu, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve diğer kurumların raporlarını dinlediğini kaydetti.

Zelenski, "Askerlik şubesi yetkilileri hakkında toplam 112 ceza davası, 33 şüphe var. Aldığımız kararlarla tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sistemin, savaşın tam olarak ne olduğunu, savaş sırasında sinizm ve rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu anlayan insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Askere alma sistemi, cephede bulunmuş veya sağlıklarını kaybettikleri için siperde bulunmayan ancak onurlarını koruyan ve sinizmi olmayan askerlere emanet edilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Bu kararın Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy tarafından uygulanacağı bilgisini paylaşan Zelenski, yeni askeri komiserlerin atanmadan önce SBU tarafından denetleneceğini belirtti.

ASKERİ KOMİSERLERİNİN RÜŞVET ALDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Yerel basındaki haberlere göre, geçen ay bazı bölgelerin askeri komiserlerinin askere alım sürecinde görevi kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteciler, Odessa Askeri Komiseri Yevgeniy Borisov'un İspanya'da pahalı mülkiyeti ve lüks arabaları olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Borisov, vatandaşlara askerlik yapmaya uygun olmadığını gösteren belge satma şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Kolluk kuvvetleri, Dnepropetrovsk Askeri Komiseri'nin de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş döneminde babası adına birkaç araba tescil ettirdiğini ve Dnipro şehrinde iki daire satın aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, 135 askeri komiserin yaşam tarzının denetlendiğini ve çoğunda pahalı mülkiyetin bulunmadığını aktarmıştı.

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