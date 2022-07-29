İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2022 Cuma / 1 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9322
  • EURO
    18,3421
  • ALTIN
    1012.83
  • BIST100
    2543.33
Dünya

Zelenski duyurdu: Kiev'e füzeli saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mıkolayiv ve Donbas'a füzeli saldırıda bulunduğunu bildirdi.

AA29 Temmuz 2022 Cuma 00:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından gün içerisinde ülkesinde Rus ordusunun yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadece günün ilk yarısında Kiev'e dört defa hava saldırısı uyarısı yapıldığını belirten Zelenski, "Rus ordusu Kiev ve Kropıvnıtski'ye füzeli saldırı yaptı, Mıkolayiv'i vurdu, Donbas'ta stratejik olarak anlamsız ve acımasız bir dizi saldırıya devam etti." ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarını "terör" olarak nitelendiren Zelenski, ABD senatosunun Rusya'yı terörizmin devlet sponsoru olarak belirleyen kararı oylamasından dolayı şükranlarını bildirdi.

Zelenski, "Ukrayna'da bugün veya 24 Şubat'tan sonra herhangi bir gün, dünyada hiç kimsenin terörizme Rusya'dan daha fazla yatırım yapmadığını görebilirsiniz. Bunun gerçekten küresel düzeyde yasal bir cevaba ihtiyacı var. Böyle bir tepkinin ABD'de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.