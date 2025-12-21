İSTANBUL 13°C / 9°C
  Zelenski duyurdu: Rusya 1200 güdümlü bombayla saldırdı
Dünya

Zelenski duyurdu: Rusya 1200 güdümlü bombayla saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1300 insansız hava aracı (İHA), 1200 güdümlü bomba ve 9 füze ile saldırdığını açıkladı.

21 Aralık 2025 Pazar 14:58
Zelenski duyurdu: Rusya 1200 güdümlü bombayla saldırdı
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, son dönemlerde ülkesine yapılan hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1300 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 9 füze ile saldırı düzenlediğini belirten Zelenski, özellikle Odessa bölgesi ve Ukrayna'nın güney kısmının bu saldırılardan etkilendiğini kaydetti.

Zelenski, savaşı sona erdirmek için görüşmelerin sürdüğü ve Ukrayna heyetinin ABD'de bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca Zelenski, Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

