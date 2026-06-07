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Dünya

Zelenski duyurdu! Rusya'nın hedefinde Çernobil bölgesi var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki özel bölgeye silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA7 Haziran 2026 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Zelenski duyurdu! Rusya'nın hedefinde Çernobil bölgesi var
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın SİHA'lar ile Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin etrafındaki bir altyapı tesisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ruslar bugün, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi. Şahed (tipi SİHA), Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisinin binalarından birini vurdu. Son derece kritik bir altyapı tesisi ve son derece alçak bir Rus saldırısı." ifadesini kullandı.

Ukrayna hükümetinin, müttefik ülkeleri bu saldırıyla ilgili bilgilendirmek için çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Zelenski, "Rusya, bu nükleer altyapı tesisine kasten saldırdı. Şu anda radyasyon seviyesi normal değerlerin üzerinde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun, bu gece ülkesinin 13 bölgesine hava saldırısı düzenlediğini bildiren Zelenski, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik 88 füze, 3 bin 250'den fazla SİHA ve yaklaşık 1800 güdümlü bomba fırlattığını kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da 4. reaktörde meydana gelen patlama nedeniyle nükleer facia yaşanmıştı.

  • Çernobil saldırı
  • Zelenski açıklama
  • Rus insansız hava aracı

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