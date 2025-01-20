İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5889
  • EURO
    36,7521
  • ALTIN
    3099.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski duyurdu: Tüm gerçekler ortaya çıkarılacak
Dünya

Zelenski duyurdu: Tüm gerçekler ortaya çıkarılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, esir alınan Kuzey Koreli askerlerin soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydederek, 'Kuzey Kore'nin bu savaşa katılımına ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkarılacak.' dedi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Zelenski duyurdu: Tüm gerçekler ortaya çıkarılacak
ABONE OL

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma sürecindeki Kuzey Koreli askerlerin görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımında, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) esir alınan Kuzey Koreli askerlerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zelenski, "Söz konusu askerlerin Rusya topraklarına intikali, eğitimleri ve tam bir bilgi izolasyonuna tabi tutulmaları konusundaki istihbarat bilgileri, esirlerin ifadeleriyle doğrulanıyor. Kuzey Kore'nin bu savaşa katılımına ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Zelenski 11 Ocak'ta yaptığı bir açıklamasında, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurmuştu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Kuzey Kore
  • Rusya-Ukrayna Savaşı
  • zelenski

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.