İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski duyurdu! Ukrayna'dan Rusya'ya yeni saldırı
Dünya

Zelenski duyurdu! Ukrayna'dan Rusya'ya yeni saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna güçlerinin Krasnodar Krayı ve Yaroslavl Oblastı bölgelerindeki iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 13:03 - Güncelleme:
Zelenski duyurdu! Ukrayna'dan Rusya'ya yeni saldırı
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde cephe hattına yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan "Slavyansk" petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde, Ukrayna'dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yer alan bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını aktaran Zelenski, "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da bugün Anayasa Günü'nün kutlandığını kaydeden Zelenski, "Askerlerimiz Ukrayna Anayasa Günü'nü çok uygun bir şekilde başlattı." ifadesine yer verdi.

Zelenski, saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece ülkeye 7 füze ve 142 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma unsurlarınca 7 füze ve 125 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Slavyansk-na-Kubani şehrine düzenlediği büyük çaplı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve petrol rafinerisinde yangın çıktığını bildirmişti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Petrol Rafinerisi Saldırısı
  • Zelenski açıklama

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.