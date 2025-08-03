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Dünya

Zelenski, ekibi ile İstanbul'da varılan anlaşmaları ve Rusya ile görüşmelerin sürdürülmesini ele aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sonlandırmak amacıyla İstanbul'da Rusya ile yapılan görüşmelerde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve yeni toplantının planlanması gibi konuları ekibi ile ele aldığını bildirdi.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Zelenski, ekibi ile İstanbul'da varılan anlaşmaları ve Rusya ile görüşmelerin sürdürülmesini ele aldı
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Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Zelenski, toplantıda, Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

Toplantıda, "İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanması ve yeni bir görüşmenin hazırlanmasını ele aldığını" kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli konular arasında, savaş esirlerinin takasının devam etmesi yer aldı. 1200 kişinin değişimi konusunda bir anlaşma var ve ilgili listeler üzerinde çalışmalar devam ediyor."

Ayrıca Rusya'daki Ukraynalı sivillerin geri getirilmesi üzerinde de çalışmaya devam ettiklerini bilgisini paylaşan Zelenski, "Savunma Konseyi Sekreteri (Rüstem Umerov) Rus temsilcisiyle yapılan iletişim hakkında bilgi verdi." açıklamasını yaptı.

Zelenski, Rusya'ya "zorla götürülen" Ukraynalı çocukların geri getirilmesi süreci ile ilgili de Yermak'tan bilgi aldığını kaydetti.

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