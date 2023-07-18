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Dünya

Zelenski ile Guterres arasında tahıl koridoru görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı telefonda görüştü.

AA18 Temmuz 2023 Salı 02:41 - Güncelleme:
Zelenski ile Guterres arasında tahıl koridoru görüşmesi
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Zelenski, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Guterres ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Guterres ile görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele aldıklarını belirten Zelenski, "Rusya'nın küresel gıda piyasasını istikrarsızlaşmaya çalıştığını ve Ukrayna'nın gıda ürünlerine bağlı çeşitli ülkelerdeki 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye attığını" savundu.

Zelenski, "Tahıl anlaşmasının sürdürülmesi gerekiyor. Guterres ile gıda güvenliği ve Karadeniz'de gıda yollarının sağlanması amacıyla sorumlu devletlerle de birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

TAHIL ANLAŞMASI

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini dün bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye ile BM'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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