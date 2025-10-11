Zelenski ile Trump telefonda görüştü: Ukrayna'nın hava savunması güçlendirilecek





Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenski, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelenskiy Orta Doğu'da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump'a bilgi verdiğini belirten Zelenski, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump'a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük." ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaşın sona ermesi için Rusya'nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.