  Zelenski ile Trump telefonda görüştü: Ukrayna'nın hava savunması güçlendirilecek
Dünya

Zelenski ile Trump telefonda görüştü: Ukrayna'nın hava savunması güçlendirilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını bildirdi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 17:33
Zelenski ile Trump telefonda görüştü: Ukrayna'nın hava savunması güçlendirilecek
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenski, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelenskiy Orta Doğu'da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump'a bilgi verdiğini belirten Zelenski, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump'a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük." ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaşın sona ermesi için Rusya'nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

