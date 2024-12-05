Zelenski imzayı attı: Ukrayna'dan Gürcistan'a yaptırım kararı

Zelenski, X hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alan Gürcistan hükümetini eleştirdi.

Tiflis yönetimini Rus yanlısı kararı uygulamakla suçlayan Zekenskiy, "Bu bölgede Gürcistan'ı, Moldova'yı, Ukrayna'yı ve kimseyi kaybetmeyi göze alamayız." dedi.

Zelenski, bu ülkeleri Moskova'ya karşı savunmak için bir araya gelmelerinin gerektiğini söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin Kurucu Onursal Başkanı iş insanı Bidzina İvanişvili ile bazı Gürcü yetkililere yönelik yaptırım öngören kararnameyi imzaladığını belirten Zelenski, "Bu yaptırımlar, ülkeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teslim eden Gürcistan'ın mevcut hükümetinin bir kesimini hedef alıyor." dedi.

Zelenski, ABD ile AB ülkelerine de Tiflis hükümetine yönelik yaptırım kararı alma çağrısında bulundu.

- "RUSYA, KARADENİZ ÜZERİNDEKİ KONTROLÜ GERİ ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Gürcistan hükümetiyle anlaşamayan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, Tiflis yönetimine uyguladığı yaptırımlardan dolayı Zelenski'ye teşekkür etti.

Zurabişvili, "Rusya, Karadeniz üzerindeki kontrolü geri almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

- "UKRAYNALI YETKİLİLER, BÖYLE BİR KARAR ALIRKEN BAĞIMSIZ DEĞİLLER"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yaptırım kararına tepki göstererek, "Ukraynalı yetkililer, böyle bir karar alırken bağımsız değiller." dedi.

Kobakhidze, birilerinin Ukrayna ile Gürcistan hükümetleri arasındaki ilişkilerin yapay olarak bozulmasını istediğini söyledi.

Ukrayna halkıyla her zaman dost olduklarını vurgulayan Kobakhidze, ülkedeki bazı muhalif partilerin yabancıların parasıyla protesto eylemleri düzenlediklerini savundu.

- HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

- GÜRCİSTAN'IN KARARINA TEPKİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Gürcistan'daki hükümet karşıtı gösteriler, 8 gündür devam ediyor.