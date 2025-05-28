Zelenski, İstanbul'u işaret etti: Hazırız

Zelenski, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenski, Berlin'deki başbakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Merz'in kısa bir süre önce Kiev'e geldiğini anımsatarak, bunun Ukrayna'ya verilen destek olduğunu ifade etti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdüğünü dile getiren Zelenski, savaşın sonlandırılması için Moskova'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, söz konusu yaptırımlarla baskının arttırılmasına Almanya'nın da destek verdiğini kaydetti.

Zelenski, ABD Senatosunu da Rusya'ya karşı yaptırımları onaylamasına davet ederek, "Rusya ateşkese gitmiyor. Bence bugün, siyasi iradenin ve (ABD) Senatodaki oylamanın bu paketi kabul etmesinin önünde hiçbir engel yok." diye konuştu.

Konuşmasında, gelecek ayda yapılacak NATO'nun Lahey Zirvesi'ne Ukrayna'nın katılma ihtimaline değinen Zelenski, zirveye katılmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Müttefiklerden, Ukrayna'nın NATO zirvesine katılmasına yönelik belirli "sinyalleri" aldıklarını kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre, Ukrayna NATO zirvesine katılmazsa bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in zaferi olacak ama Ukrayna'ya karşı değil, NATO'ya karşı."

Rus tarafının, ateşkesin sağlanması için Ukrayna'ya iletilmek üzere üzerinde çalıştığı memorandum hakkında konuşan Zelenski, bir haftadır söz konusu memorandumu beklediklerini kaydetti.

Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un memorandumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Rusya'dan şimdiye kadar sadece "eski ültimatomları" dinlediklerini belirten Zelenski, "Ukrayna, ateşkes için hiçbir ön koşul olmaması gerektiğine inanıyor." şeklinde konuştu.

Zelenski konuşmasında, savaşı sonlandırmak için Rusya ile her türlü formatta görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

İstanbul, Cenevre veya Vatikan'da Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını ifade eden Zelenski, sonuç verebilecek bir toplantı yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'nın, müzakerelerin yapılacağı yerler konusunda sürekli "yeni sebepler aradığını" savunan Zelenski, "Sürekli olarak savaşı bitirmemek için sebepler arayacaklar." sözlerine ekledi.

Merz ile ikili görüşme sırasında iki ülkenin ortak silah üretimini de ele aldıklarını aktaran Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkelerimizin ortak projeler konusunda yeni anlaşmaları olmasından memnunum. Tüm detayları kamuoyuna açıklamayacağız ancak bugün, Ukrayna'da üretime yatırım konusunda anlaşmalarımız var. Her şeyden önce silahlar. Bu insansız hava araçlarının üretimidir."

Zelenski ayrıca, hava savunma sistemleri alanında da Almanya ile önemli bir anlaşmaya varıldığını kaydetti.