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Dünya

Zelenski, istihbarat yöneticilerini görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, istihbarattaki bazı yöneticileri görevden aldı.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
Zelenski, istihbarat yöneticilerini görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Aleksandr Yakuşev ve bazı yöneticilerin görevine son verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan Zelenski imzalı kararnamelere göre, Ukrayna istihbaratı SBU'nun Başkan Yardımcısı Yakuşev, İktisadi Destek Dairesi Başkanı Aleksandr Provotorov ile Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanı İgor Nosko görevlerinden alındı.

SBU Zaporijya Dairesi Başkanı Boris Bezrukiy ile Sumı Dairesi Başkanı Eduard Fedorov'un da görevlerine son veren Zelenski, Sumı Dairesi Başkanlığına Oleg Krasnoşapka'yı getirdi.

Zelenski, SBU Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanlığına da Oleg Hramov'u atadı.

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