İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Zelenski İsveç'te

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir dizi ziyaret için İsveç'in başkenti Stockholm'e geldiği bildirildi.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
Zelenski İsveç'te
ABONE OL

İsveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenski'nin eşi Olena ile birlikte İsveç Kralı Carl 16. Gustav, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ve İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden ile görüşeceği ifade edildi.

Zelenski de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İsveçli yetkililere, "Kremlin'in Ukrayna'yı topyekun işgalinin 18. ayına yaklaştığı süreçte kendilerini destekledikleri için" teşekkür edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, savaş dolayısıyla bugüne kadar Ukrayna'ya 17 milyar kron (yaklaşık 1 milyon 423 bin avro) tutarında askeri yardım yaptıklarına dikkati çekerek, Zelenski'ye "Hoş geldin sayın Başkan." dedi.

  • Ukrayna lideri İsveç ziyareti Stockholme
  • Zelenskiy Stockholm ziyaret
  • Ukrayna başkanı İsveç gezi Stokholm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.