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Dünya

Zelenski: Kalıcı barışa ihtiyacımız var

Enerji sorunları ve siber saldırılara karşı oldukça zengin bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin topraklarını kaybetmeden kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini belirtti.

AA29 Nisan 2025 Salı 19:58 - Güncelleme:
Zelenski: Kalıcı barışa ihtiyacımız var
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Üç Deniz Girişimi'nin 10. zirvesine video konferans yoluyla katıldı.

Zirvedeki liderlere hitaben konuşan Zelenski, Üç Deniz Girişimi formatının sürmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İspanya ve Portekiz'de meydana gelen elektrik kesintilerine değinen Zelenski, bu tür sorunlara karşı ortak mücadele vermek için benzer formatların önemini vurguladı.

Zelenski, enerji sorunları ve siber saldırılara karşı oldukça zengin bir tecrübeye sahip olduklarını belirterek "Ukrayna'nın eşsiz bilgi ve deneyimi var, bunları paylaşmaya hazırız. Özellikle enerjinin bölgemizde ilk hedeflerden biri olma ihtimalinin yüksek olduğu şu dönemde." ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan ülkelere, Rusya'dan gelebilecek olası tehlikelere karşı güvenlik alanında işbirliği çağrısında bulunan Zelenski, "Ukrayna bunu, Üç Deniz formatında uygulamayı öneriyor." diye konuştu.

KALICI BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR

Zelenski konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik devam eden çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını ifade eden Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz Avrupa ve ABD'nin güçlü ortaklar olarak kalmasını istiyoruz. Hepimiz bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e hiçbir ödül verilmeden, hele ki bir karış toprak verilmeden sona ermesini istiyoruz."

Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini savunan Zelenski, barış sağlanması için öncelikle 30 günlük bir ateşkesin uygulanması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Rusya'nın yaz aylarında Belarus'ta askeri tatbikat düzenleyeceğine dair bilgilere sahip olduklarını aktaran Zelenski, söz konusu tatbikatın bazı Avrupa ülkeleri için tehlike yaratabileceğini kaydetti.

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